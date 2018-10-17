بالفيديو.. لحظة وصول فريق التحقيق السعودي لمنزل القنصل محمد العتيبي باسطنبول

وصل فريق تحقيق سعودي يتكون من 11 فردًا ظهر اليوم الأربعاء إلى مقر إقامة القنصل في إسطنبول محمد العتيبي، قبيل تفتيش مزمع تجريه الشرطة التركية فيما يتعلق باختفاء الصحفي المختفي منذ أسبوعين جمال خاشقجي.

وذكر مصور من رويترز أن فريقا من المحققين الأتراك دخل مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول اليوم الأربعاء في إطار التحقيق باختفاء خاشقجي.

وكان من المتوقع أن تفتش الشرطة التركية المقر، أمس الثلاثاء، لكن ضباطًا بالموقع أكدوا أن التفتيش ألغي لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من الحضور.