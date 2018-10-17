فزعة سعودية لإغاثة المهرة المنكوبة جنوب اليمن (فيديو وصور)

نفذت القوات المسلحة السعودية عمليات إنقاذ واسعة في محافظة المهرة اليمنية، التي أعلن عنها مدينة منكوبة، بسبب تعرضها لإعصار “لبان” قبل أيام، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

مع لحظات إعلان محافظة #المهرة منكوبة في #اليمن، سارعت #السعودية⁠⁠ عبر #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن بفتح الطرقات وإصلاح شبكات الكهرباء، تزامنًا مع جهود القوات المشتركة و @KSRelief في تقديم الدعم بالغذاء والايواء، ومدّ جسر جوي وبري إغاثي للمحافظة. pic.twitter.com/AJYXTe2YfB — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) October 17, 2018

وأعلن البرنامج السعودي أنه بدأ بتنفيذ عمليات فتح الطرق، وإصلاح شبكات الكهرباء بعد الأضرار التي تسبب بها الإعصار “لبان” في محافظة المهرة.

#عاجل | هبَّ #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن بفتح الطرق وإصلاح شبكات #الكهرباء بعد ما أعقبه #إعصار #لبان في محافظة #المهرة في #اليمن، بإدارة ميدانية من مدير مكتب البرنامج في المهرة عبدالهادي القحطاني وبمتابعة مباشرة من السفير محمد آل جابر @mohdsalj pic.twitter.com/eM3USpiXpD — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) October 17, 2018

واستخدمت القوات السعودية طائرات عمودية لإجلاء ونقل النازحين من محافظة المهرة، بعد استجابتها لنداءات أهالي المهرة المنكوبة.

ووصلت إلى المحافظة اليمنية، اليوم الأربعاء، أولى طائرات جسر الإغاثة السعودي لنجدة المتضررين من الإعصار، والتي تأتي ضمن جسر جوي لنقل 20 طنًا من السلال الغذائية الأساسية من مستودعات مركز الملك سلمان بالداخل اليمني.

مواقف اخوية صادقة.

لا يحمل هذه المشاعر الا منهم اهلك وأقرب الناس اليك

#المملكة_العربية_السعودية#مملكة_الانسانية#اعصار_لبان

????????❤️???????? pic.twitter.com/lxt7zCOAAd — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 17, 2018

وقام أفراد من القوات المسلحة السعودية باستقبال وتفريغ ونقل حمولة المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المنكوبين في المحافظة والنازحين منها.

وغرد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر معلقًا: “القوات المشتركة مستمرة في إنقاذ الإشقاء المحاصرين بالطائرات العمودية وتقديم الغذاء والدواء للنازحين في محافظة #المهرة نتيجة إعصار #لبان . ووحدات وآليات ومعدات من الدفاع المدني السعودي في طريقها إلى المحافظة للمساعدة والإنقاذ”.

القوات المشتركة مستمرة في إنقاذ الإشقاء المحاصرين بالطائرات العمودية وتقديم الغذاء والدواء للنازحين في محافظة #المهره نتيجة إعصار #لبان . ووحدات وآليات ومعدات من الدفاع المدني السعودي في طريقها الى المحافظة للمساعدة والإنقاذ.

???????? ???????? pic.twitter.com/mpILlXk5vE — محمد ال جابر (@mohdsalj) October 17, 2018

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بضرورة تدخل عاجل من الحكومة لنجدة وإغاثة أهالي المهرة في محنتهم، معربين عن شكرهم للمملكة العربية السعودية لجهودها، فيما تداول طيف واسع منهم صورًا لآثار الدمار التي لحقت بالمحافظة، وأدت لغرق مساحات شاسعة فيها.

وقالت المغردة توجان البخيتي: “نطالب الحكومة بضرورة التحرك العاجل ومد يد العون والمساعدة لأخواننا في المهرة. وين هم ما سمعنا منهم أي توجيهات. يارب إنك تراهم ولا نراهم، وأنت أرحمُ بهم منّا؛ فارحمهم فقد رقت لهم قلوبنا”.

#المهرة_منكوبة

نطالب الحكومة بضرورة التحرك العاجل ومد يد العون والمساعدة لأخواننا في المهرة.

وين هم ما سمعنا منهم اي توجيهات ????.

يارب انك تراهم ولا نراهم، وانت ارحمُ بهم منّا؛ فارحمهم فقد رقت لهم قلوبنا♥️???? pic.twitter.com/ORuuEqBW3U — توجان البخيتي (@tojan_albukhiti) October 16, 2018

وقال المغرد عبدالله الحداد: “لكل الأبواق المأجورة هؤلاء الجنود السعوديون في المهرة هؤلاء أصحاب النخوة والفزعة في المهمات، هم يقدمون أرواحهم لينقذوا أرواح من انقطعت بهم السبل، وأنتم تقدمون البقبقة على النت فقط يسلمو أولاد سلمان/ لكم دين علينا ستأتي الأيام ونرده لكم /حفظ الله المملكة وأدامها فخرًا للمسلمين”.