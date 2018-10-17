فزعة سعودية لإغاثة المهرة المنكوبة جنوب اليمن (فيديو وصور)

فزعة سعودية لإغاثة المهرة المنكوبة جنوب اليمن (فيديو وصور)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

نفذت القوات المسلحة السعودية عمليات إنقاذ واسعة في محافظة المهرة اليمنية، التي أعلن عنها مدينة منكوبة، بسبب تعرضها لإعصار “لبان” قبل أيام، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأعلن البرنامج السعودي أنه بدأ بتنفيذ عمليات فتح الطرق، وإصلاح شبكات الكهرباء بعد الأضرار التي تسبب بها الإعصار “لبان” في محافظة المهرة.

واستخدمت القوات السعودية طائرات عمودية لإجلاء ونقل النازحين من محافظة المهرة، بعد استجابتها لنداءات أهالي المهرة المنكوبة.

ووصلت إلى المحافظة اليمنية، اليوم الأربعاء، أولى طائرات جسر الإغاثة السعودي لنجدة المتضررين من الإعصار، والتي تأتي ضمن جسر جوي لنقل 20 طنًا من السلال الغذائية الأساسية من مستودعات مركز الملك سلمان بالداخل اليمني.

وقام أفراد من القوات المسلحة السعودية باستقبال وتفريغ ونقل حمولة المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المنكوبين في المحافظة والنازحين منها.

وغرد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر معلقًا: “القوات المشتركة مستمرة في إنقاذ الإشقاء المحاصرين بالطائرات العمودية وتقديم الغذاء والدواء للنازحين في محافظة  نتيجة إعصار #لبان . ووحدات وآليات ومعدات من الدفاع المدني السعودي في طريقها إلى المحافظة للمساعدة والإنقاذ”.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بضرورة تدخل عاجل من الحكومة لنجدة وإغاثة أهالي المهرة في محنتهم، معربين عن شكرهم للمملكة العربية السعودية لجهودها، فيما تداول طيف واسع منهم صورًا لآثار الدمار التي لحقت بالمحافظة، وأدت لغرق مساحات شاسعة فيها.

وقالت المغردة توجان البخيتي: “نطالب الحكومة بضرورة التحرك العاجل ومد يد العون والمساعدة لأخواننا في المهرة. وين هم ما سمعنا منهم أي توجيهات. يارب إنك تراهم ولا نراهم، وأنت أرحمُ بهم منّا؛ فارحمهم فقد رقت لهم قلوبنا”.

وقال المغرد عبدالله الحداد: “لكل الأبواق المأجورة هؤلاء الجنود السعوديون في المهرة هؤلاء أصحاب النخوة والفزعة في المهمات، هم يقدمون أرواحهم لينقذوا أرواح من انقطعت بهم السبل، وأنتم تقدمون البقبقة على النت فقط يسلمو أولاد سلمان/ لكم دين علينا ستأتي الأيام ونرده لكم /حفظ الله المملكة وأدامها فخرًا للمسلمين”.

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