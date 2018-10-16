موظفو السعودية يحتفلون على طريقتهم بعودة صرف علاوتهم السنوية

وجد قرار الحكومة السعودية بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة دون أي شروط كان من المقرر تطبيقها، صدى واسع لدى الموظفين الذين احتفلوا على طريقتهم بالقرار الجديد الذي يمس رواتبهم الشهرية بشكل مباشر.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، أمراً ملكياً نص على إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي بالطريق السابقة لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أشهر واشترط إجراء تقييم للموظف لتحديد أحقيته بالعلاوة من عدمها.

وتصدر الحديث عن العلاوة السنوية، كل مواضيع النقاش والتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين، لا سيما “تويتر” الأكثر شعبية واستخداماً من قبل المغردين في المملكة.

وحفل وسم العلاوة “#العلاوه_السنويهَ” بتفاعل لافت قاده نحو قائمة الترند بشكل سريع متجاوزاً كثير من القضايا التي تشغل السعوديين، بما فيها القضايا السياسية التي تهيمن على اهتماما السعوديين هذه الأيام.

وتنوع تفاعل المغردين السعوديين بين تبادل التهاني والتعبير عن الفرح بنشر مقاطع غنائية تمجد البلاد وقيادتها وشعبها، وبين شكر ملك البلاد الذي وافق على اقتراح ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإعادة صرف العلاوة السنوية بالطريقة السابقة.

كما ربط عدد من المغردين، التعديل الجديد على صرف العلاوة بانتعاش في اقتصاد المملكة التي تطبق خطة عملاقة للتغيير الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وتوقع فريق ثالث صدور قرارا جديدة تدعم دخل المواطن السعودي، سواء عبر إحداث تغيير في برنامج “حساب المواطن” الذي يقدم دفعات نقدية ثابتة كل شهر لمنخفضي ومتوسطي الدخل، أو عبر بدل غلاء المعيشة الذي يتم صرفه شهريا للموظفين والمتقاعدين منذ بداية العام الحالي.

#العلاوه_السنويه

الله يحفظك يا ملكنا سلمان الحزم

في كل وقت وحين محبتك لنا كبيره

ومحبتك فينا كبيره دايما دوم

الله يطول بعمرك ويحفظك من كل شر ومكروه يا رب العالمين pic.twitter.com/lD9CNGVVhy — ابو سعود (@masferbenhamry) October 16, 2018

المغردين المدافعين عن #الوطن متكتلين في كل الهاشتاقات المدافعة عن #السعودية

حتى وسم #العلاوه_السنويه ما تجاوز تلك الهاشتاقات..رغم أنه خبر جميل!

الزبدة:

درس جديد للمرتزقة يقدمه #السعوديين وللمرة الثانية ومجاناً "نحن شعب نحب تراب الوطن وليس مال الوطن"

وهذا سر قوتنا????????????❤️ — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) October 16, 2018

علي البركه عودة #العلاوة_السنوية ????????????????

تدرج تلقائي في 2019/1/1م — خلف الدوسري (@kalafaldossry) October 16, 2018

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في مايو/أيار الماضي، إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم. وجاء أمر الملك الأخير بإلغاء ذلك القرار.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم تحويل تاريخ تسليمها إلى الميلادي، حيث تسلم نحو مليون ونصف موظف علاواتهم في يناير/كانون الثاني الماضي.