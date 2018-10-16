ترامب يدافع عن السعودية في وجه الانتقادات بشأن اختفاء خاشقجي

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية الثلاثاء في وجه ما وصفها بجهود لإدانة الرياض فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق قائلًا لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة إنها حالة من حالات “الإدانة لحين ثبوت البراءة”.

ونشرت الوكالة التصريحات على تويتر. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب إنه تحدث هاتفيًا مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ترامب أن وليَّ العهد السعودي نفى تمامًا معرفته بما حدث داخل قنصلية المملكة في تركيا.

وأشار ترامب إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد له أنه بدأ بالفعل وسيوسع على نحو سريع، نطاق التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.