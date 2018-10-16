لمع اسمه في قضية اختفاء خاشقجي.. من هو القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي؟‎

تردد اسم القنصل السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، بشكل لافت في الأسبوعين الماضيين اللذين مرّا على اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي في المدينة التركية ذاتها في ظروف غامضة.

فبعد أن ارتبط غياب خاشقجي بدخوله قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف استخراج أوراق رسمية، قبل أن ينقطع الاتصال به في ذلك اليوم، أصبحت القنصلية السعودية العامة وقنصلها العتيبي، حاضرين في سيل التقارير الإعلامية والتعليقات السياسية عن القضية.

ومحمد إبراهيم العتيبي واحد من الدبلوماسيين السعوديين المخضرمين الذين يمتلكون خبرة في العمل الدبلوماسي تمتد لنحو 20 عامًا.

ويعد العتيبي واحدًا من منتسبي وزارة الخارجية السعودية الذي عملوا تحت إدارة وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل، والذي شغل منصبه في الخارجية السعودية لنحو 40 عامًا.

وبدأ العتيبي مهامه كقنصل عام لبلاده في مدينة اسطنبول التركية، في النصف الثاني من العام 2016.

ونجح العتيبي في وقت قصير من بدء مهامه رسميًا في إثبات حضور لافت على المستوى الرسمي والشعبي التركي، بجانب نجاحه في تقديم الخدمات لمواطنيه الذين يزورون اسطنبول للدراسة أو الاستثمار أو السياحة.

وشهدت مدينة اسطنبول بعد أشهر من تعيين العتيبي، هجومًا داميًا على مطعم رينا المطل على مضيق البوسفور، ليلة رأس السنة الجديدة 2017، وكان بين عشرات الضحايا والمصابين فيه، 7 سعوديين على الأقل.

وكوّن العتيبي علاقات واسعة في اسطنبول، تضم قائمة طويلة من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين في تركيا، إضافة لعدد من الشخصيات العربية والتركية العاملة في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة، والذين يحضرون على الدوام في الاحتفالات والفعاليات التي تنظمها القنصلية.

وفي محطات عمل العتيبي الدبلوماسية، دول أخرى غير تركيا، ومنها عمله كقنصل عام في مدينة كانو النيجيرية قبل نحو عشر سنوات، وقبلها عمله كمسؤول دبلوماسي في السفارة السعودية في جاكرتا قبل نحو 20 عامًا.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة على كشف لغز اختفاء خاشقجي دون أن تعلن عن نتائج ما توصلت إليه لحد الآن، فيما تتعدد السيناريوهات المتداولة في وسائل الإعلام عن اختفاء خاشقجي بما فيها رواية تقول إن خاشقجي قتل في القنصلية.

وكان القنصل العتيبي قد فتح أبواب القنصلية بعد أيام قليلة من اختفاء خاشقجي أمام مراسلي وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، وتجول معهم في طوابق المبنى لإثبات أن خاشقجي ليس موجودًا في القنصلية بعد أن سرت تكهنات واسعة بذلك.

وغادر العتيبي مدينة اسطنبول يوم الثلاثاء، عائدًا إلى الرياض، تاركًا خلفه لجنة تحقيق في قضية اختفاء خاشقجي التي أخذت بعدًا دوليًا واسعًا.