رئيس الوزراء اليمني الجديد يغادر عدن إلى السعودية

غادر رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد، معين عبدالملك، العاصمة المؤقتة عدن متجهًا إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لموقع “عدن الغد” المحلي.

وتأتي مغادرة عبدالملك لعدن بعد ساعات من تعيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي له رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا لسلفه، أحمد عبيد بن دغر، الذي تمت إقالته وإحالته إلى التحقيق نتيجة “الإهمال والعجز”.

ويتوجه رئيس مجلس الوزراء المعين وسط حديث مصادر حكومية يمنية عن قرب إعلان حكومة جديدة “مصغرة”، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر الحكومية، في تصريح لـ”إرم نيوز”: إن “أولى المهام التي سيواجهها عبدالملك هي تقليص حكومته، وتشكيل حكومة شبيهة بحكومة حرب، بما يتناسب مع وضع البلد الاقتصادي والعسكري، في ظل استمرار الحرب ضد الحوثيين”.

وأوضحت المصادر- التي فضلت حجب هويتها؛ بسبب عدم تخويلها بالحديث للإعلام- أن “الوزارات البالغ عددها 36 وزارة، في الوقت الحالي، سيتم تقليصها إلى بضع عشرة وزارة فقط، على أن تَشرع هذه الحكومة المصغرة في تنفيذ خطة محددة سلفًا لإنقاذ الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسة”.

وأضافت أن “من المفترض الإعلان عن هذه الحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة من الشهر الجاري”.