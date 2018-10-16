عائلة خاشقجي تفند البيان المفبرك وترفض الإساءة للسعودية

أكدت عائلة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، أنها لا تقبل الزج باسمها بهدف الإساءة للمملكة والنيل من سمعتها.

ونشر نجل خاشقجي سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، تغريدة قال فيها، “عائلة خاشقجي رجالًا ونساءً، جميعهم ولاؤهم للوطن ويرفضون رفضًا قاطعًا الزج باسم العائلة واستغلاله لأجندة تسيء للسعودية”.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بيانًا، ادّعت فيه أنه صدر عن عائلة خاشقجي، وهو الأول الذي تصدره للحديث عن قضية اختفائه منذ بدئها.

وقال البيان: ” نتابع بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا فينا، تلزمنا بالدعوة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق في ظروف موته”.

لكن نشطاء سعوديين أكدوا أن البيان مفبرك، وكتب المغرد السعودي المعروف نايفكو: “كمية الأكاذيب التي تنتشر اليوم أكثر من أن يتم حصرها في #كشف المسعور، على أية حال، وبغض النظر عما ورد في البيان، هذا الحساب وهمي ولا علاقة له بعائلة جمال، والبيان مفبرك، وسهل تكشف فبركته. ومع ذلك خدع جمعًا من الصحف والناس، الحكمة هي في انتظار نتائج التحقيق وليس في انتحال شخصية عائلته”.