فرق التحقيق تغادر القنصلية السعودية في إسطنبول (فيديو وصور)

قال شهود من رويترز إن الفريقين التركي والسعودي للتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ أسبوعين غادرا القنصلية السعودية في إسطنبول، في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، بعد عملية تفتيش استمرت تسع ساعات في المبنى.

وقال شاهد إن فريق التحقيق التركي الذي يضم حوالي عشرة أشخاص غادر القنصلية قبل الساعة الخامسة صباحًا (02.00 بتوقيت غرينتش) بعد استكمال التفتيش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد آخر إن مدعيًا تركيا غادر بعد ذلك بقرابة الساعة أو الساعة والنصف في حين خرج الفريق السعودي بعده بقليل في ثلاث سيارات.

وذكر شاهد من رويترز أن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابًا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.

وانقطع أثر جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، إذ تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض.