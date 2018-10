View this post on Instagram

@eremnews . سقوط طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #السعودية #الامارات #البحرين #مصر #طائرة #طائرة_عسكرية #تبوك #سلاح_الجو_الملكي #سلاح_الجو . #saudiarabia #saudi #saudiairforce