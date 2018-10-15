صحيفة: الرياض تستدعي سعوديين للتحقيق لتواجدهم في تركيا إبان اختفاء خاشقجي‎

قالت صحيفة سعودية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن الرياض ستستدعي بعض مواطنيها الذين كانوا متواجدين في اسطنبول وقت اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، ضمن تحقيق محلي فيما يبدو، بدأت الرياض به على الرغم من وجود لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة تعمل في اسطنبول.

وقالت صحيفة “إيلاف” السعودية الإلكترونية الصادرة من لندن، إن “معلومات موثوقة أشارت إلى أن السلطات السعودية ستشرع في استدعاء بعض من تداولت وسائل الإعلام التركية أسماءهم في حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا”.

وتأتي هذه المعلومات حول استدعاء أسماء سعودية، بعد ساعات قليلة من سريان أنباء عن صدور توجيهات عليا في السعودية لإجراء تحقيق داخلي حول اختفاء خاشقجي بالتزامن مع عمل لجنة تحقيق مشتركة بين الرياض وأنقرة في القضية ذاتها.

وتصاعدت التطورات في اختفاء خاشقجي في الساعات الماضية، حيث دخلت لجنة التحقيق المشتركة مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول للتفتيش والبحث، فيما أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا حول القضية ذاتها.

ويلف الغموض مصير الصحفي السعودي منذ انقطاع الاتصال به يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.