في موقف سياسي نادر.. الفنان السعودي محمد عبده يعلّق على تداعيات اختفاء خاشقجي

شارك الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، اليوم الإثنين، في الدفاع عن بلاده من حملة إعلامية وسياسية متواصلة، تحمّل الرياض المسؤولية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل نحو أسبوعين.

ونشر الفنان السعودي بيانًا قصيرًا يحمل طابعًا سياسيًا نادرًا في مسيرته، قال فيه: “عائلة الفنان محمد عبده، وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري، ترفض التهديدات والابتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها”.

وأضاف البيان، الذي نُشر عبر تغريدتين في الحساب الرسمي للفنان السعودي في موقع “تويتر “: وتجدد (عائلة الفنان) الولاء والفداء للملك والوطن، وتؤكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقهم الله وخذل من عاداهم”.

١ عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والإبتزازات للهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) October 15, 2018

٢ وتجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتأكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم. — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) October 15, 2018

وينضم محمد عبده إلى فنانين سعوديين آخرين، ونخب ثقافية ودينية، دافعت عن بلادها بعد بروز تلميحات سياسية بمعاقبة المملكة؛ بسبب اختفاء خاشقجي، على الرغم من عدم انتهاء لجنة تحقيق سعودية تركية من مهامها في القضية.

كما شاركت عدة دول في الدفاع عن الرياض وموقفها ضد حملة الاتهام وتداعياتها، فيما أصدرت الرياض بيانًا شديد اللهجة تعهد بالرد بالمثل على أي إجراءات عقابية ستتخذ ضدها؛ بسبب قضية خاشقجي، مطالبةً بانتظار انتهاء نتائج التحقيق.