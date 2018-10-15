ترامب يثني على التعاون السعودي التركي في التحقيق حول اختفاء خاشقجي

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثنى في اتصال هاتفي اليوم الإثنين على الملك الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلى سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأجرى ترامب، اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي بحثا خلاله “مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين”، وفقًا لما ذكرته الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم الإثنين إنه تحدث مع الملك سلمان حول قضية جمال خاشقجي، وأضاف أنه سيوفد وزير خارجيته مايك بومبيو على الفور للاجتماع مع الملك.

وذكر ترامب أن الملك سلمان نفى “أي معرفة بشأن ما يمكن أن يكون قد حدث” لخاشقجي الذي اختفى بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.