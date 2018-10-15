محمد بن سلمان يجري مباحثات مع المبعوث الروسي إلى سوريا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

واستعرض الجانبان أيضًا خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب السعودي كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

وعن الجانب الروسي حضره وكيل وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشنين، والسفير الروسي لدى السعودية سيرغي كوزلوف.