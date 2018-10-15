“الغارديان”: السعودية قادرة على ضرب الاقتصاد العالمي

حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، من رد فعل سعودي غاضب على التهديدات الأمريكية، بفرض عقوبات على المملكة بعد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر، الإثنين، إن “المملكة لديها القدرة على ضرب الاقتصاد العالمي بدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية”، لافتة إلى أن “الرياض سترد على أي تهديدات بعقوبات أكبر، وأن اقتصاد المملكة يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي”.

وأشارت إلى أن “السعودية تملك احتياطات نفط هائلة تقدر بحوالي 260 مليار برميل، وأن لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل كبير؛ نظرًا لضخامة إنتاجها”.

ونوهت إلى أن “هذا يعني أن المملكة تملك القدرة على دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة؛ ما يؤدي إلى إحداث ضرر كبير باقتصاديات الدول المتقدمة”.

وأفادت بأن “السعودية، وهي ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، تعتبر ثاني أكبر مستورد للمعدات الدفاعية بعد الهند، وأن نحو 61% من هذه الواردات تأتي من أمريكا، ما يوفر آلاف الوظائف للأمريكيين”.

وأشارت إلى أن “صفقة السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية، العام الماضي، بقيمة تقدر بنحو 110 مليارات دولار، ستفيد بشكل كبير عددًا من الشركات الأمريكية مثل لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال إلكتريك”.

وذكرت “الغارديان” في نهاية تقريرها، نقلًا عن مقال كتبه تركي الدخيل مدير عام قناة العربية، قال فيه إن “الرياض لديها 30 إجراء للرد على أي عقوبات ضدها، بما فيها خفض إنتاج النفط بشكل كبير؛ ما سيؤدي لارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل”.

وأضاف: “الحقيقة أنه في حال فرضت واشنطن عقوبات على السعودية، فإنها بذلك توجه طعنة قاتلة لاقتصادها، رغم اعتقادها بأنها تطعن السعودية فقط”.