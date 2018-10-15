أسهم البورصة السعودية تصعد بعد بيان الرياض القوي

ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية، في بداية التداول اليوم، إذ تتجه لتعويض خسائر بحوالي 16.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، سُجلت خلال تداولات الأحد.

وتراجعت مؤشرات البورصة السعودية أمس خلال التداول بحوالي 7%، إلا أنها اغلقت منخفضة بحوالي 3.5%، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو الحادث الذي لا يزال قيد تحقيق من الرياض وأنقرة.

وبحسب بيانات التداول اليوم الاثنين ارتفع مؤشر السوق السعودي بمعدل 2.5% مسجلًا 7379 نقطة، بارتفاع 183 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للأسهم.

وتظهر المؤشرات صلابة السوق السعودية، والثقة التي تعامل بها المستثمرون خاصة بعد بيان الرياض القوي ردًا على تهديدات ترامب بفرض عقوبات على المملكة.

تعافي البورصة السعودية اليوم انعكس بشكل إيجابي على باقي أسواق الخليج، إذ ارتفع مؤشر دبي 0.62% في التعاملات الصباحية، وكذلك أبوظبي بمعدل 0.39% ، كما صعدت بورصة الكويت 0.45% بعدما كانت خسرت نحو 1.3 مليار دولار أمس.