حالة جوية نادرة تعيد السعوديين إلى زمن التسعينيات تستدعي إطلاق التحذيرات

تشير توقعات النماذج العددية الصادرة عن المركزين الأمريكي والأوروبي للتوقعات الجوية، إلى تأثر المملكة العربية السعودية بحالة عدم استقرار شاملة وطويلة نسبيًا، ستسبب تساقطًا للأمطار الرعدية الغزيرة والبرد الكثيف في عدة مناطق في الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية على لسان الخبير في علم المناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، إن الحالة الجوية المنتظرة والتي ستبدأ اليوم بالتأثير على أقصى جنوب المملكة “الخرخير وشرورة” ومن ثم ستمتد لمناطق واسعة خلال الأيام القادمة، ستمتاز بطول فترة تأثيرها واتساع رقعتها الجغرافية، وهو ما يذكرنا بأيام التسعينيات.

وتتلقى الحالة الجوية الدعم من الرطوبة التي سيضخها إعصار لبان الذي بدأ بالتلاشي فوق الأراضي اليمنية، بالتزامن مع اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًا عبر البحر الأبيض المتوسط، ما يساهم باشتداد حالة عدم استقرار خريفية “وسم” ستؤثر على مناطق واسعة في جنوب وغرب وشمال وشرق المملكة ووسطها وحتى في الربع الخالي.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية في بعض المناطق ما سيتسبب بتشكل السيول والفيضانات ما يستدعي من الجهات المختصة الاستعداد لإطلاق التحذيرات.

كما يتوقع أن تتساقط زخات كثيفة من البرد نتيجة لعدم استقرارية حادة في طبقات الجو العليا، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة.

ومن أبرز المناطق المتأثرة بالحالة، مناطق الباحة و جيزان وعسير ومكة والرياض والقصيم وحائل والشرقية ومنطقة تبوك.

وتمتاز الحالة الجوية النادرة، بالتقاء الرطوبة القادمة من المحيط الهندي والبحر الأحمر وكذلك البحر الأبيض المتوسط لترمي بثقلها فوق أراضي الجزيرة العربية على شكل أمطار رعدية وبرديات مصحوبة بنشاط لافت للرياح السطحية في عدة مناطق.