بالفيديو.. ماذا قال وليُّ عهد دبي عن السعودية؟

وصف وليُّ عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المملكة العربية السعودية، بأنها “الأب والأم” بالنسبة لدول الخليج العربي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، يظهر فيه آل مكتوم وهو يجيب عن سؤال وجّهه له مصور الفيديو الذي لم تعرف هويته، ومفاده:”ماذا تعني لك السعودية؟”.

فيديو: وليُّ عهد دبي: السعودية بمثابة الأب والأم لدول الخليج. – #الإمارات_والسعودية_معا_أبداً pic.twitter.com/8ZwZbKxbpN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وظهر بن راشد في مقطع فيديو آخر، وهو يقول:”الله يحفظ المملكة لنا”.

فيديو | ولي عهد دبي متحدثًا عن المملكة:”إحنا كلنا سعوديون، والله يحفظ المملكة لنا”.

:#السعودية #الامارات pic.twitter.com/KhRyc0XDap — السعودية (@KSA) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وشارك وليُّ عهد دبي، يوم الأحد، في افتتاح معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

وتزامن نشر المقطع المصور مع إعلان دول عربية عدة من بينها الإمارات، وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة “الحملات التي تستهدف المساس بموقعها، ومكانتها الإقليمية”.

وجاءت البيانات العربية الداعمة للسعودية، في أعقاب حملة تحريض ضد المملكة تستبق نتائج التحقيقات بشأن الصحفي جمال خاشقجي المختفي في إسطنبول التركية منذ نحو أسبوعين.