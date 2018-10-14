بالفيديو.. ماذا قال وليُّ عهد دبي عن السعودية؟

بالفيديو.. ماذا قال وليُّ عهد دبي عن السعودية؟

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

وصف وليُّ عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المملكة العربية السعودية، بأنها “الأب والأم” بالنسبة لدول الخليج العربي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، يظهر فيه آل مكتوم وهو يجيب عن سؤال وجّهه له مصور الفيديو الذي لم تعرف هويته، ومفاده:”ماذا تعني لك السعودية؟”.

وظهر بن راشد في مقطع فيديو آخر، وهو يقول:”الله يحفظ المملكة لنا”.

وشارك وليُّ عهد دبي، يوم الأحد، في افتتاح معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

وتزامن نشر المقطع المصور مع إعلان دول عربية عدة من بينها الإمارات، وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة “الحملات التي تستهدف المساس بموقعها، ومكانتها الإقليمية”.

وجاءت البيانات العربية الداعمة للسعودية، في أعقاب حملة تحريض ضد المملكة تستبق نتائج التحقيقات بشأن الصحفي جمال خاشقجي المختفي في إسطنبول التركية منذ نحو أسبوعين.

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