السعودية ترد بقوة على تهديدات ترامب

ردت السعودية، اليوم الأحد، بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بما وصفه بـ”عقاب شديد” للمملكة، إذا تبين أن الصحفي المختفي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول، قوله بأن المملكة “تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها، هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبًا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط”.

وأضاف المصدر، أن “المملكة إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي، ولا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي”.

وختم بالقول، إن “المملكة تثمن وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم، الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلًا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات؛ لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة”.