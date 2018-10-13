بالفيديو.. الموت يباغت رجلًا أثناء تأديته الصلاة بأحد المساجد في السعودية

تداول ناشطون على مواقع التواصل،السبت، مقطع فيديو يوثق وفاة رجل أثناء تأدية الصلاة في أحد المساجد في السعودية.

وقال شهود عيان إن الرجل وافد باكستاني، يعمل في السعودية منذ 23 عاما، في مجال التمديدات الكهربائية.

ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية، عن الشهود، إن الرجل يقطن في بلدة الديلمي شمال منطقة بيشه، وكان يؤدي سنة صلاة مغرب يوم الجمعة، حيث تفاجأ المصلون بوقوعه أرضا.

وأكد أحد المواطنين وفاة العامل الباكستاني فور وقوعه أرضا، حيث نقلت جثته إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشه لإكمال الإجراءات اللازمة والاتصال، مع ذويه قبل دفنه.

ووثقت كاميرات المراقبة في المسجد، الحادثة، وتداول الناشطون المقطع على نحو واسع.