ترامب: أمريكا ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة “ستعاقب نفسها” إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية، بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي، حتى لو ثبت أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض:”في الحقيقة أعتقد أننا سنعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك، وهناك وسائل أخرى أمام واشنطن لمعاقبة السعودية إذا ثبت مقتل خاشقجي”، مشيرًا إلى أنه سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان، الليلة أو غدًا بشأن هذه القضية.

وأقام ترامب علاقات أوثق مع السعودية، ويتعرض لضغوط دولية وداخلية للمساعدة بتحديد ما حدث لخاشقجي، ومعاقبة السعودية.

وقال بعض النواب الأمريكيون، إن على واشنطن أن تُوقف المبيعات العسكرية للرياض، إذ ثبتت صحة هذه الاتهامات، لكن ترامب يعارض هذا الأمر.