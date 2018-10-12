وزير الخزانة الأمريكي يؤكد مشاركته في ندوة الأمير محمد بن سلمان الاستثمارية

وصفت شبكة سي إن إن قرار المشاركة الحكومية الأمريكية في المؤتمر الاقتصادي السعودي السنوي “دافوس في الصحراء”، الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وينعقد بالرياض في وقت لاحق من الشهر الحالي، بأنه موقف رسمي لافت من الإدارة الأمريكية يلتزم بالصداقة بين البلدين، في مجريات الجدل والتكهنات بخصوص ظروف غياب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في سياق ما نقلته الشبكة من حديث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لشبكة “سي إن بي سي”، اليوم الجمعة، بقوله إنه لا يزال ينوي حضور مؤتمر الاستثمار السعودي، رغم الغضب المتنامي بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف منوتشين: “حتى الآن أنا أنوي الذهاب.. وإذا ورد المزيد من المعلومات والتغييرات، يمكننا وقتها أن ننظر في ذلك الأمر، لكنني أنوي الذهاب”.

وقارنت “سي إن إن” بين موقف الإدارة الأمريكية الملتزم بصداقته للسعودية، والذي سبق وعبّر عنه الرئيس دونالد ترامب بتأكيده أنه لا ينوي إلغاء صفقات الأسلحة مع المملكة، وبين أشخاص ومؤسسات استعجلت بأخذ مواقف من قضية خاشقجي والانسحاب من المشاركة في الندوة الاقتصادية، قبل أن تنتهي اللجنة التركية السعودية المشتركة من التحقيق في التقارير الإعلامية المتضاربة.