عبدالله بن زايد: وقوفنا مع السعودية وقفة شرف وعز

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، أن بلاده “تقف دومًا” مع المملكة العربية السعودية، وذلك في إشارة على ما يبدو لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الشيخ عبدالله في تغريدة له على “تويتر”: “نقف مع المملكة العربية السعودية دومًا لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل”.

نقف مع المملكة العربية السعودية دوما لانها وقفة مع الشرف و العز و الاستقرار و الأمل — عبدالله بن زايد (@ABZayed) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

ويأتي ذلك عقب تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قال فيها إن “الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها”.

وهذا أول تعليق عربي على القضية التي يرى كثير من السعوديين أنه جرى استغلالها سياسيًا لتوجيه إساءات لبلدهم حتى قبل ظهور نتائج رسمية للتحقيقات التي تجريها السلطات التركية.