أمير سعودي يدعو إلى “عاصفة حزم داخلية” ضد إخوان الكويت

دعا أمير سعودي، إلى “عاصفة حزم داخلية” في الكويت، للتصدي إلى جماعة الإخوان المسلمين في البلد الخليجي، معتبرًا أن “الوضع زاد عن حده”.

وقال الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، عبر حساب منسوب له على “تويتر”: “الكويت تحتاج عاصفة حزم داخلية لتطهيرها من قذارة الأخونج وأذناب تنظيم الحمدين، الوضع زاد عن حده”.

#الكويت تحتاج عاصفة حزم داخلية لتطهيرها من قذارة الأخونج و أذناب #تنظيم_الحمدين ، الوضع زاد عن حده! — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وجاءت تغريدة الأمير خالد، بعد أيام من إحالة وزارة الداخلية الكويتية، عددًا من المغردين على “تويتر” إلى النيابة العامة، بسبب إساءتهم إلى السعودية.

وعمد الأمير السعودي منذ أيام إلى نشر عدة تغريدات يرد فيها على المسيئين للمملكة، فيما انقسم الناشطون بين مؤيد ومهاجم له.

وردًا على مهاجميه، قال الأمير خالد في تغريدة أخرى: “مغرد واحد عادي خلاكم تنابحوا ليل نهار وجميع إعلاميينكم وقنواتكم وذبابكم ومرتزقتكم يهاجموني منذ أشهر ولا هزوا فيني شعرة وأنا مستمر في دعسكم ليل نهار بكل برود والإبتسامة لا تفارقني، هل عرفتوا حجمكم الآن يا تنظيم الحمدين ؟؟”.

ولقيت تغريدات الأمير، تفاعلًا لافتًا خصوصًا من قبل الناشطين الكويتيين، وأيد كثيرون ما طالب به الأمير السعودي.

وقال أحد الناشطين: “كنت أبي أرد لكن أخوي خالد كفى ووفى.. المجموعة اللي تنابح بالكويت ضد السعودية والإمارات والبحرين.. ما تمثل إلا نفسها والحزب اللي تنتمي له.. أما البقية تشوفها بالترحيب والاحتفاء إذا زارها ضيف سعودي”.

وكتب آخر: “يا طويل العمر أنا عشت بين الكويتيين ويشهد علي الله شفت منهم حب المملكة والأصالة العربية وشعب ما ينشرى بالريال القطري، 95٪ من اللي يغردون ضد المملكة حسابات وهمية وبدون صور رسمية .. والبقية الـ5% مرتزقة يضرون الكويت حتى عشان مصالحهم”.

وعبر ثالث عن رأيه بالقول، إن “الإخوان والمدفوع لهم والهاربين، ما نتشرف فيهم أبداً، ولا يمثلونا يمثلون أنفسهم فقط يدافعون عن تنظيم الحمدين وقناة الفتنة الجزيره المحرضه ومرتزقتها وعندما تتعرض الكويت للإساءة ونحتاجهم كل واحد فيهم يهرب ويرجع لجحره”.

ورد الأمير السعودي على تلك التغريدات وغيرها، بالقول: “بيض الله وجوهكم وكثر من أمثالكم وعاشت الكويت الغالية”.