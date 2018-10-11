دعوات لمقاطعة السياحة في تركيا.. في أول رد فعل سعودي على قضية خاشقجي

دعا نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لمقاطعة السياحة في تركيا، في أول رد فعل ذي طابع اقتصادي على تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أكثر من أسبوع في مدينة إسطنبول.

وتشن وسائل الإعلام التركية حملة اتهام للسعودية بالوقوف خلف اختفاء خاشقجي، وتنشر سيناريوهات مختلفة ومتناقضة لاختفائه، بينها مقتله على يد فريق أمني سعودي، متجاهلة التحقيقات التي يجريها البلدان بشكل رسمي.

وأغضبت تلك الحملة التي توازيها حملة اتهام مماثلة للرياض من قبل وسائل الإعلام القطرية، السعوديين الذين تنفي بلادهم أي علاقة باختفاء خاشقجي، وتطالب أنقرة بالكشف عن مصيره كونه أحد مواطنيها.

وتحول الغضب السعودي من الاتهامات الموجهة للرياض إلى دعوة جادة لمقاطعة السياحة في تركيا، كرد فعل على أنقرة التي لم تنف مزاعم وسائل إعلامها، من خلال تكبيد الاقتصاد التركي المترنح خسائر في الإيرادات السياحية التي تجلب له عملة أجنبية تدعم الليرة التركية المتهاوية.

ووجدت الحملة التي تتخذ من موقع “تويتر” الذي يستخدمه غالبية السعوديين، ساحة رئيسية لها، وجدت تأييدًا من قبل كثير من السعوديين الذين يرون في مقاطعة السياحة التركية بشكل شعبي رادعًا لأنقرة من دون اتخاذ أي إجراءات تصعيد رسمية قد تقدم عليها الرياض.

#مقاطعه_السياحه_التركيه

هذه الدولة في زمن أردوغان أصبحت مرتعا للشيطان..الشيطان يرقص في شوارعها طربا..

1.شذوذ

2.إعتقالات للدعاة والنساء

3.إبتزاز للسوريين وتعاون مع إيران

4.إغتيالات وإختطاف

5.حتى دعاة الإخونج ألفوا الفساد هناك

6.حوادث للسياح العرب..

7.إنهيار العملة..

نظام خبيث — خالد ثامر السبيعي (@khalidAlsubaie9) October 11, 2018

وتنوع تفاعل السعوديين مع الحملة، فمنهم من راح يعرض وجهات سفر مختلفة، ومنخفضة التكلفة ومشابهة للطبيعة والأجواء التركية التي تستقطب نحو نصف مليون سائح وزائر سعودي سنويًا.

أغلبية اللي مصرين على السياحة في تركيا هم من الفئة الغير مثقفة اللي أهم شي عندها مكان أخضر وبارد وفيه أكل كويس نظرتهم للأمور قاصرة ماينشره عليهم #السعودية_العظمى ???????????????? #مقاطعه_السياحه_التركيه — سارة ????????????. (@sara_1551414) October 11, 2018

وراح فريق من دعاة الحملة، يشرح ما سيخسره الاقتصاد التركي فيما لو لقيت الحملة استجابة فعلية وتوقف السعوديون عن قضاء إجازاتهم في تركيا، فيما اختار فريق ثالث التحذير مما سماه مخاطر أمنية في تركيا، لاسيما في إسطنبول التي تستقطب العدد الأكبر من السياح السعوديين، ولم يغب فريق رابع معارض للحملة عن وسم الحملة “#مقاطعه_السياحه_التركيه” وظل متمسكًا بزيارة تركيا.

ويربط مطلقو الحملة، مقاطعة تركيا هذه المرة، إذ سبق وانطلقت دعوات مقاطعة سابقة، يربطونها بفيديوهات وصور نشرتها الصحافة التركية لأشخاص قالت إنهم فريق سعودي جاء لتركيا ونفذ عملية مزعومة لاغتيال الصحفي خاشقجي.

ويقول مطلقو حملة المقاطعة إن الأشخاص في الصور، سياح سعوديون، تم استغلال صورهم من قبل الجانب التركي، ولفقت اتهامات لهم بناء على تلك الصور التي التقطت خلال مرورهم على كاميرات مراقبة منتشرة في الأماكن العامة، بما فيها المطار.

الشعب السعودي والخليجي داعم قوي لسياحة التركية

وحكومة اردوغان تتدخل ف الشأن الخليجي وعند مقاطعته سوف تعض مليون مره أصابع الندم بلد اصبح غير امن لماذا الذهاب له

#مقاطعه_السياحه_التركيه — نسانيس ليل (@noawf94) October 11, 2018

نعم مع المقاطعه التجاريه والاقتصاديه والسياسيه مع تركيا وترحيل العماله التركيه لسنا بحاجه الي تركيا لانها اصبحت مثل ايران ضد السعوديه اعلاميا بعلم حكومتهم وتستظيف العملاء والمرتزقه ضد بلدنا الا تستحق تركيا المقاطعه من .السعوديه #مقاطعه_السياحه_التركيه — مرزوق العنزي (@LB2NoUztd5bnQ62) October 11, 2018

#مقاطعة_السياحة_التركية

يجب مقاطعة تركيا كل سائح سعودي في خطر ،، مصائب طلعوا الاتراك يلتقطون لكم صور ويلصقونكم في إي قضية

كما فعلوا بسائح سعودي ????

تركيا غير آمنه للسعوديين pic.twitter.com/hkg2zNZ8kT — alflns (@alflns1) October 11, 2018

#مقاطعه_السياحه_التركيه اقل شي نقدر نعمله لدوله لا تحترم خصوصيتنا. اظهارهم صور السياح ووصم صفة القتله والسفاحين لابد ان لا يمر مرور الكرام. الكل يعرف تركيا بلد غير امين على معلومات زواره. — مشعل بن عبدالعزيز اليوسف (@MeshalAAlyousof) October 11, 2018

#مقاطعه_السياحه_التركيه

عن نفسي أحترم القرار فيما إذا كان "سيادي"

غير ذلك فهي محاولة للتأليب والتحريض

وحتى تركيا لاتعتمد في سياحتها على العرب

إحصائية السياحة في تركيا عام 2018

-الروس ٣.٥ مليون

-الالمان ٢.٥ مليون

-ايران ١.٥ مليون

بينما مجموع "السياح العرب" لايصلون المليون pic.twitter.com/6FeKmOUULF — حماد الشمري (@hammad676) October 11, 2018

#مقاطعه_السياحه_التركيه

من يسافر لتركيا اما عميل

او احمق يلقي بنفسه للتهلكة

لذلك غير مأسوف عليهم

وكذلك فعل خاشقجي

ومن يحاول ان يتجاهل عداء الأتراك لوطننا وحقدهم وخاصه في ظل حكومة #اردوغان ولا يرى لأي مدى هم رعاة ارهاب هذا ايضا حيوان وطز فيه

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بالمقابل السفر ل #تل_ابيب اكثر أمانا — سعاد الشمري (@SouadALshammary) October 11, 2018

واختفى خاشقجي يوم 2 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية، ومنذ ذلك الحين تتبنى الرياض وأنقرة روايتين متناقضتين بشأنه، إذ تقول السعودية إنه خرج من المبنى بعد وقت قصير من دخوله، لكن كاميرات المراقبة التابعة للقنصلية لم تكن تسجل في ذلك اليوم، بينما تقول تركيا إن خاشقجي لم يخرج من مبنى القنصلية.

ويعمل فريق تحقيق سعودي تركي في القضية، دون أن يعلن عن نتائج التحقيقات المشتركة لحد الآن، فيما تواصل وسائل الإعلام تناقل سيناريوهات مختلفة تنسبها لمصادر رسمية دون أن تسميها.