تركيا والسعودية تشكلان مجموعة عمل مشتركة لكشف مصير خاشقجي

أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ للكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ونقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، تطرق خلاله إلى قضية اختفاء خاشقجي منذ الثلاثاء قبل الماضي.

وقال قالن: إنه “تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي”.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول، الأسبوع الماضي، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية بعد قليل من وصوله لإجراء معاملة شخصية، وطالبت بالكشف عن مصيره، مبدية استعدادها لمساعدة تركيا في التحقيق بكل الوسائل.