السعودية ترفض الاستغلال السياسي لاختفاء خاشقجي

أعربت مصادر سعودية عن رفض المملكة للاستغلال السياسي لقضية الصحفي السعودي المختفي في إسطنبول، منذ الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، نقلت فيه عن مصدر، قالت إنه “مطلع على التحقيقات”، تأكيده أن “كل السيناريوهات المختلقة التي يجري تداولها لا تستند إلى أدلة، وأن هناك ارتباكًا في صفوف الجهات التي تحاول استغلال الواقعة لاستهداف المملكة، خصوصًا أنها تنسج يوميًا روايات متضاربة، تارة عن خطف خاشقجي ونقله إلى المملكة، وتارة أخرى عن سيناريو مقتله المزعوم في القنصلية”.

وقال المصدر، إن “جهات معادية للسعودية اعتبرت ما جرى مناسبة للنيل من المملكة، فاستبقت النتائج وراحت تختلق اتهامات متناقضة لا تصمد أمام أبسط تمحيص منطقي، ولا سند لها من الواقع”، معربًا عن أمله بأن “تنتهي محنة خاشقجي وعائلته”، على حد تعبيره.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة السعودية، إن حملة الاتهامات المختلقة ضد السعودية تأتي “في سياق محاولة استهداف ورش التطوير التي تشهدها المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا، بعدما فشلت الأطراف المتضررة من هذه التحولات في تعطيلها بطرق أخرى، أنفقت عليها مليارات الدولارات”.