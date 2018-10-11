بالفيديو والصور.. شاهد انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين‎

انطلقت، اليوم الخميس، أولى رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطتي جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وفق ما أعلنته إمارة منطقة مكة السعودية.

ويُنتظر أن يكون للقطار 4 رحلات أسبوعية أيام: السبت والأحد والخميس والجمعة، بواقع 8 رحلات ذهابًا وإيابًا كل أسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

ويستوعب القطار بداخله 417 مسافرًا، ومن المقرر أن ينقل نحو 60 مليون مسافر في العام الواحد، ويبلغ سعر الرحلة على قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة 150 ريالًا، ذهابًا وإيابًا، على درجة الضيافة، و250 ريالًا، ذهابًا وإيابًا، على درجة رجال الأعمال.