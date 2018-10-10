وفاة أم عبدالله أشهر بائعة شاي في السعودية (فيديو وصور)

تسبب الإعلان عن وفاة سيدة سعودية معروفة بلقبها “أم عبدالله”، يوم الأربعاء، بصدمة كبيرة في السعودية لدى عدد من سكان المملكة، الذين عرفوا أشهر بائعة شاي في البلد الخليجي، سواء بزيارة بسطتها في مدينة الخبر أو من خلال ما تنقله وسائل الإعلام المحلية ومدونو مواقع التواصل الاجتماعي عنها.

وتتخذ الراحلة فاطمة أو أم عبدالله، كما يعرفها السعوديون، من كورنيش مدينة الخبر في المنطقة الشرقية مكانًا لبسطتها الشهيرة، التي تبيع فيها الشاي ومشروبات ساخنة أخرى منذ أكثر من عشرين عامًا، تحولت خلالها لأحد معالم المدينة الساحلية على الخليج العربي.

ونعى عدد كبير من السعوديين، من أبناء مدينة الخبر، وباقي مدن المملكة، بجانب جهات رسمية، السيدة السعودية بعبارات مؤثرة، وقدموا تعازيهم لعائلتها، لا سيما أولادها وبناتها التي عملت كل تلك السنين لتأمين معيشتهم.

ونعى مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الراحلة أم عبدالله، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “ويبقى #الأثر الذي نقشته أم عبدالله في ذاكرة #المنطقة_الشرقية #شاي_أم_عبدالله مدرسة للمشاريع الناجحة. نسأل الله أن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها الفردوس الأعلى”.

رحمك الله أم عبدالله ويبقى #الاثر الذي نقشته أم عبدالله في ذاكرة #المنطقة_الشرقية #شاي_أم_عبدالله مدرسة للمشاريع الناجحة . نسأل الله أن يتقبلها قبولاً حسناً و يسكنها الفردوس الأعلى . pic.twitter.com/8jI3wvXS2D — مجلس المسؤولية (@EPCSRsa) October 10, 2018

وروى الإعلامي السعودي، بدر العثمان، تفاصيل عن أم عبدالله ومسيرتها المهنية لحين وفاتها قائلًا: “انتقلت إلى رحمة الله أم عبدالله الله يرحمها ويغفر لها، المرحومة أم عبدالله أغلبية أهل الدمام والخبر والشرقية وزوارها جربوا شايها اللذيذ بالحبق والنعناع في بسطتها بكورنيش الخبر، كان له ذكرى جميلة لما يقارب 18 سنة.. الصلاة عليها ظهرًا في جامع الفرقان، استلمت قبل أشهر عربة”.

انتقلت الى رحمة الله ام عبدالله الله يرحمها ويغفرلها

المرحومه ام عبدالله أغلبية أهل الدمام والخبر والشرقية وزوارها جربوا شايها اللذيذ بالحبق والنعناع في بسطتها بكورنيش الخبر كان له ذكرى جميله لما يقارب ١٨ سنه

الصلاة عليها ظهرا في جامع الفرقان

استلمت قبل اشهر عربة#شاي_أم_عبدالله pic.twitter.com/n1xJY8upZS — بدر العثمان (@Alothman_tv) October 10, 2018

وراح عدد كبير من زبائنها يروي تفاصيل وذكريات له معها، إذ كونت بائعة الشاي علاقات وثيقة مع زبائنها، وصلت في بعض الأحيان إلى مساعدة بعضهم بتسليفه ما يحتاجه من نقود.

واختار البعض من زبائنها إعادة نشر صور وفيديوهات له ترتبط بأم عبدالله التي يصفها البعض بأيقونة مدينة الخبر.

وأعاد الإعلامي السعودي، عبدالله الشهري، نشر تقرير تلفزيوني له لصالح قناة “الإخبارية” المحلية، تتحدث فيه الراحلة عن مسيرتها مع بيع الشاي، وقال معلقًا: “رحمك الله يا أم عبدالله صاحبة القلب الكبير والروح الجميلة، سبق وأن عملت معها هذا التقرير كانت عفوية وتحكي معاناتها أدمعت عيناها كثيرًا خلال اللقاء واليوم الكثير يبكي لفراقها #شاي_أم_عبدالله”.