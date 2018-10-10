أمريكا تعرض المساعدة في التحقيق بشأن خاشقجي

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم العون بأي شكل في التحقيق الخاص باختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وردا على سؤال في برنامج إذاعي عما إذا كانت واشنطن سترسل خبراء فنيين من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت الرياض ذلك، قال بنس: “أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل”.

وشوهد خاشقجي آخر مرة قبل أسبوع وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي، الناقد البارز للسياسات السعودية، تم قتله داخل القنصلية.

ونفت الرياض الاتهامات بخطف أو قتل خاشقجي ووصفتها بأنها لا أساس لها.