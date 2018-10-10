ماذا وراء الفيديو التركي بشأن تورط “سعوديين” في اختفاء خاشقجي؟

تناقلت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء أسماء 15 سعوديًا، زعمت أنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، دون أن تقدم دليلًا واضحًا على ذلك.

وبث الإعلام التركي لقطات قال إنها لكاميرات مراقبة ترصد، -بزعم الإعلام التركي- مجموعة مؤلفة من 15 سعوديًا وصلت إلى إسطنبول، ودخلت القنصلية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وهو نفس اليوم الذي كان فيه خاشقجي في الداخل، ثم غادرت المجموعة البلاد في وقت لاحق.

وتظهر اللقطات مشهدا قيل إنها للحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية.

ونشرت صحيفة صباح أسماء 15 سعوديًا، وتواريخ ميلادهم، وقالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وتابعت الصحيفة أن جميع المسؤولين ومجموعهم 15 شخصًا غادروا البلاد في أربعة مواعيد مختلفة.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على الصور والمعلومات ولم تكشف عن أي دليل على هذه المزاعم.

وبثت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية تسجيلات مصورة، لما قالت إنهم رجال يصلون إلى المطار، وخلال إجراءات دخولهم أحد الفنادق، وتسجيلات أخرى لما ذكرت أنها شاحنة، تصل إلى مقر إقامة القنصل العام بعد ساعتين من دخول خاشقجي القنصلية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي تركي أو سعودي على هذه المزاعم المتداولة.

وحذر مصدر سعودي من أن من مثل هذه التسريبات تبدو محاولة لتوجيه التحقيقات أو التشويش عليها، في ظل صمت رسمي.

واشار المصدر إلى أن هذه التسريبات ظهر أن لا أدلة تدين الممكلة، وإلا لتم كشفها بشكل علني.