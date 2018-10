شرطة ميامي تعرض صورة لمشتبه فيه بقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج

كشف الحساب الرسمي التابع لشرطة “ميامي” الأمريكية في موقع “تويتر” عن صورة لمشتبه فيه بجريمة مقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج (23 عامًا).

وأوضحت في منشورها أن المشتبه رُصد في وقت مبكر من الصباح في ذات المنطقة، كما أنه كان هناك دراجة نارية في مواقف السيارات، لذا فإن البحث جارٍ عن شخص بذات المواصفات ويملك دراجة نارية، مؤكدة أنها تبحث عنه للتحقيق فقط.

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن الجريمة، الاتصال بها، معلنة عن مكافأة قدرها 3000 دولار.

Help us locate the pictured individual, wanted for questioning, regarding a suspicious incident in the area of 6580 Santona Street. Anyone with information is urged to contact #MDPD Detective B. Jurado at (305) 471-2400 or @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/VqkzmOPeUG

