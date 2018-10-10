شرطة ميامي تعرض صورة لمشتبه فيه بقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج

شرطة ميامي تعرض صورة لمشتبه فيه بقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

كشف الحساب الرسمي التابع لشرطة “ميامي” الأمريكية في موقع “تويتر” عن صورة لمشتبه فيه بجريمة مقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج (23 عامًا).

وأوضحت في منشورها أن المشتبه رُصد في وقت مبكر من الصباح في ذات المنطقة، كما أنه كان هناك دراجة نارية في مواقف السيارات، لذا فإن البحث جارٍ عن شخص بذات المواصفات ويملك دراجة نارية، مؤكدة أنها تبحث عنه للتحقيق فقط.

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن الجريمة، الاتصال بها، معلنة عن مكافأة قدرها 3000 دولار.

يذكر أن الشرطة كانت أعلنت عن عثورها على جثة المبتعث السعودي مقتولًا في شقته.

وذكرت أنها تلقت اتصالًا من زميل القتيل الذي يقيم معه في الشقة نفسها، حيث وجده مقتولًا في الشقة التي تقع في مجمع سانتونا.

وقالت الشرطة إن آثار كدمات متعددة بدت على المجني عليه، مبينة أنه كان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، منذ عامين، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.

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