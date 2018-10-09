الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن سرق مصوغات ذهبية وأسلحة متنوعة

ونقل موقع “عاجل” الإلكتروني عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، قوله إن “الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة مشتبه بتورطه في جرائم الاعتداء على ممتلكات المواطنين والمقيمين في المملكة”.

وأضاف المسؤول الأمني أن عمليات المتابعة أسفرت عن إلقاء القبض على المواطن الذي قاوم رجال الأمن عدة مرات عند شروعهم بالقبض عليه، حيث أنه حاول دهس أحد أفراد القوة الأمنية، مؤكدًا أنه جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.