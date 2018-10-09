مصادر تركية تكشف تفاصيل تفتيش طائرة سعودية في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي‎

ذكرت مصادر تركية أنه جرى تفتيش طائرة خاصة قادمة من السعودية، هبطت على مدرج مطار “أتاتورك” الدولي في إسطنبول، يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل مغادرتها المطار.

وبحسب وكالة “الأناضول” الحكومية فإن مسؤولين أمنيين فتشوا ركاب الطائرة وحقائبهم عبر أجهزة المسح، قبل مغادرتها المدرج في نفس اليوم، وذلك بعد أن وصلت أنباء عن اختفاء خاشقجي.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمنيين فتشوا الطائرة التي كانت مستعدة للمغادرة، ولم يعثروا على أثر له صلة باختفاء خاشقجي، وعقب ذلك سمحوا لها بالمغادرة.

وكانت مصادر أمنية تركية قد ذكرت يوم السبت الماضي أن 15 سعوديًا، بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول على متن طائرتين، وكانوا داخل القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها يوم اختفائه.

وأضافت المصادر أن المسؤولين عادوا لاحقًا إلى البلدان التي قدموا منها.