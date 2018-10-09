تركيا تعيّن فريقًا قضائيًا لتفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول

عيّنت السلطات القضائية التركية فريقًا يضم مدعيًا عامًا ونائبه؛ لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية بإسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخوله مبنى القنصلية، الثلاثاء الماضي.

وجاء تعيين هذا الفريق في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بادعاء “احتجاز جمال خاشقجي في القنصلية العامة” للسعودية.

وفي وقت سابق، وجهت المملكة العربية السعودية دعوة للخبراء والمسؤولين المعنيين الأتراك لزيارة قنصليتها في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي خاشقجي.

وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه “سيتم تفتيش” القنصلية السعودية بإسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي: إن “السلطات السعودية أعربت عن استعدادها للتعاون، وموافقتها على تفتيش مبنى القنصلية”.