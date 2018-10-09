مقتل المبتعث السعودي ياسر أبو الفرج في أمريكا (صورة)

أعلنت شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأحد، عثورها على جثة مبتعث سعودي، يدعى ياسر طلال أبو الفرج، ويبلغ 23 عامًا، مقتولًا في شقته.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنها تلقت اتصالًا من زميل القتيل الذي يقيم معه في الشقة نفسها، حيث وجده مقتولًا في الشقة التي تقع في مجمع سانتونا، بحسب ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية.

وقالت الشرطة، إن آثار كدمات متعددة بدت على المجني عليه، مبينة أنه كان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، منذ عامين، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.

وطالبت السلطات المحلية أي شخص لديه معلومات، بضرورة الاتصال على مركز الشرطة، كما أعلنت مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار، لمَن يدلي بمعلومات تسهم في القبض على الجاني.