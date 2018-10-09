السعودية تسمح بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية سمحت بتفتيش مبنى قنصليتها في إسطنبول من قبل أجهزة الأمن التركية في إطار التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية في بيان إن “السلطات السعودية أوضحت أنها مستعدة للتعاون وأنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية”.

وطلبت تركيا، يوم أمس الاثنين، السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية، بحثًا عن الصحافي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وتؤكد الرياض أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية، التي فتحتها أمام وسائل إعلام دولية، فيما يقول مسؤولون أتراك إنه لم يخرج، بعد أن دخل لإجراء معاملة شخصية.