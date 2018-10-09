كاميرات المراقبة تكشف عن آخر ظهور لخاشقجي

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صورة تكشف عن آخر ظهور للصحفي السعودي جمال خاشقجي قبيل اختفائه المحيّر في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت الصحيفة إنها “حصلت من شخص قريب من التحقيق على هذه الصورة المقتطعة من فيديو سجلته كاميرات المراقبة لآخر ظهور لخاشقجي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية”.

ودخل خاشقجي القنصلية يوم الثلاثاء الماضي للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، حسبما أفادت خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج. واختفى خاشقجي منذ ذلك الحين.

ومنذ ذلك الحين، قدَّمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن اختفاء خاشقجي إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية بينما تقول الرياض إنه خرج في اليوم ذاته.

وقال السفير السعودي في أمريكا الأمير خالد بن سلمان، إن التحقيقات ستوضح وقائع قضية خاشقجي.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن العديد من الإشاعات المغرضة انتشرت خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد.

وقال: “أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرَّس قسمًا كبيرًا من حياته لخدمة بلاده”.