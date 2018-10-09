حكم نهائي على متهمي “دق على عمتك” بالسعودية

قضت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بسجن وجلد وتغريم كل من المتهم الرئيس وزوجته في القضية التي عرفت في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل بـ”دق على عمتك“.

وحكم على الطرف الثالث في القضية (الفتاة ابنة المتهمين) بالسجن 10 أيام، وكان أفرج عنها في وقت سابق بكفالة نظرًا لحداثة سنها، في حين لا يزال المتهم وزوجته يقضيان عقوبة السجن، حسب ما أوردته صحيفة “مكة”.

وسبق أن أجلت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة الماضية بعدما تعرض المتهم إلى الإغماء أثناء حضوره وقائع الجلسة.

وتضمنت عقوبات الحكم، سجن المتهم وزوجته 60 يومًا، وتغريم كل منهما 20 ألف ريال (5,333 دولار)، إضافة إلى 50 جلدة لكل منهما.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت توقيف قائد مركبة (المتهم) وزوجته وابنته أغسطس/آب الماضي، بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو تتهمان فيه رجل المرور باتهامات باطلة، في محاولة لثنيه عن تسجيل مخالفة، موجهتين له إساءات؛ ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع الموثق.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهم آنذاك تهمة عدم الامتثال لرجل الأمن، والتشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، والتحريض على التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت المرأة بإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وذلك بتصوير رجل الأمن أثناء أداء مهام عمله، والإرسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اتهمت الفتاة بتصوير رجل الأمن أثناء عمله والتلفظ عليه، التي قررت المحكمة قبل أسبوعين الإفراج عنها، نظرًا لصغر سنّها.