كشف عن الخطط المقبلة.. وزير العمل السعودي يتحدث لمواطنيه في ظهور إعلامي نادر (فيديو)

جذب وزير العمل السعودي، أحمد سليمان الراجحي، أنظار مواطنيه، مساء الإثنين، بعد أن ظهر في برنامج حواري بثته قناة “روتانا خليجية” بشكل غير معهود عن الوزير قليل الظهور الإعلامي في بلد يعول شبابه على الوزارة في تأمين فرص عمل لهم وخفض نسبة البطالة المرتفعة.

وظهر الوزير الراجحي في برنامج “في الصورة”، في أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المعروف، عبدالله المديفر، ليتحدث عن وزارة العمل وخططها ومشاريعها التي تستهدف توطين الوظائف في بلد يستضيف أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويتواجد غالبيتهم في سوق العمل.

وقبل بث البرنامج، كان الإعلان الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، عنوانًا للمدونين السعوديين الذي تنوعت مطالبهم واقتراحاتهم للوزير ومحاوره، لكنها تستهدف جميعها توطين الوظائف وتأمين فرص عمل لأبناء المملكة الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم قرابة 13 بالمئة.

ومما قاله الوزير الراجحي في الحوار، إن وزارته ستوقع يوم الأربعاء المقبل مع الجانب الاندونيسي اتفاقية فتح الاستقدام للعمالة المنزلية، والبداية بـ30 ألف تأشيرة.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدأ تفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة، وسيطلق خلال الأسابيع القادمة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.

وأوضح الراجحي “نصف المبادرات الـ 68 التي تم إطلاقها موجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، والنصف الآخر موجه لمنشآت القطاع الخاص لدعم التوظيف.

‏وأضاف في أحد ردوده وتوضيحاته “من المهم الشراكة بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات، في التوظيف في المهن القيادية والوسطى بأجور شهرية مجزية، ووفقًا للمعطيات المتوازنة”.

وبين أن وزارته تعمل على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.

وقال الوزير “أنا مؤمن بالشباب السعودي ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص أثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية”.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص.

#المديفر يسأل وزير العمل د. #أحمد_بن_سليمان_الراجحي:

ما هو دليلكم على النجاح في تنظيم برامج توظيف وتمكين المرأة؟ والوزير يواجه: للأسف نحن مقصرون في هذا..#وزير_العمل_في_الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر pic.twitter.com/Q7YjV5fzDy — خليجية (@Khalejiatv) October 8, 2018

وزير العمل د. #أحمد_بن_سليمان_الراجحي:

هدفنا اليوم هو الوصول للدخل المناسب الذي يجب أن يكون عليه المواطن السعودي، بخلق مهن جدية ذات مصداقية، ليرتفع دخل العامل دون الإضرار برجل الاعمال#وزير_العمل_في_الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر pic.twitter.com/XdhiDpUiUl — خليجية (@Khalejiatv) October 8, 2018