السعودية.. عقوبة التشهير بحق صاحب معرض باع سيارة مستعملة على أنها جديدة

قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بالتشهير بصاحب معرض لبيع وشراء السيارات بمدينة الدمام وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته ببيع سيارة مستعملة ومعيبة لأحد المقيمين وادعاء أنها جديدة.

واتضح أن السيارة المباعة مستعملة واشتريت ببطاقة جمركية، كما كشف التقرير الفني تعرض السيارة لصدمة قبل بيعها وبذلك تبين أنها معيبة وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمشتري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الدمام بثبوت مخالفة صاحب المعرض لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية وإلزامه باستلام السيارة محل الدعوى وإعادة قيمتها للمشتري وقدرها 216.000 ريال، وتعزيره بفرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغًا قدره 50.000 ريال، وإغلاق المعرض مدة ثلاثة أشهر، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف .

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار السعودية عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري .