اعتداء على معلم في السعودية بآلة حادة داخل الفصل وسحله على الأرض

تعرَّض معلم في إحدى المدارس التابعة لتعليم الرس في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، إلى اعتداء من قبل طالب وشقيقه، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم.

وبحسب صحيفة “سبق” المحليَّة، فإن طالبًا وبمعاونة أخيه اعتدى بالضرب على معلم بالمدرسة، وذلك بعد محاولة المعلم التفاهم مع الطالب بشأن بعض السلوكيات التي صدرت منه ولإثارته فوضى في الدرس، فنشب شجار بينهما، انتهى بجرح المعلم بآلة حادة.

وفي التفاصيل، قال المعلم “إنه كان يحاول التفاهم مع أحد الطلاب إما بالانضباط أو إخراجه للإدارة للنظر في أمره، وفجأة نهض أخوه وتدخَّل، فتشجع الطالب واعتدى عليه، فنشبت معركة تعدَّدت أطرافها، وفوجئ بأحدهم يوجه له طعنة بآلة حادّة، فمنعها وأصيب بيده اليسرى”، مضيفًا أنه بعد ذلك تناول مكنسة وهددهم بها.

ووجه المعلم اتهامًا لثلاثة طلاب، مشدّدًا على ضرورة ضبطهم، خاصة بعد أن قام أحدهم بمسكه وسحبه أرضًا خارج الفصل، فيما توجَّه لمركز الشرطة مسجلًا قضية.