السعودية.. خرجت من الصلاة على إحدى قريباتها فدهستها سيارة

تعرَّضت امرأةٌ مسنَّةٌ في المملكة العربية السعودية لحادثة دهس، أمس الأحد، بعد خروجها من مسجد “عبدالله بن عباس” بمحافظة الطائف، إذ ذهبت إلى هناك للصلاة على إحدى قريباتها.

وبحسب صحيفة “سبق” المحليَّة، فقد أوضحت المصادر أن المسنَّة وبعد خروجها من المسجد فاجأتها سيارة مسرعة اصطدمت بها مباشرة، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تتَّضح ملابسات وضعها الصحي.

وتشهد المملكة وفيات بشكل يومي بسبب حوادث السير؛ التي باتت تشكل أرَقًا لسكانها، فيما طالب أهالي الطائف بحلول جادة من قِبَل الجهات المعنية، بشأن حوادث الدهس والسير.