وفاة مفاجئة توقعها صاحبها.. رحيل محمد بن رافعة يشكل صدمة في السعودية (صور وفيديو)‎

هيمنت وفاة الكوميديان السعودي، محمد بن رافعة، على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يتواجد ملايين المدونين من أبناء المملكة الذين صدم كثير منهم نبأ وفاة الشاب المفاجئة والتي بدا أنه قد توقعها قبيل ساعات قليلة من وفاته.

فقد انهالت عبارات الترحم والاستغفار على الشاب الراحل من قبل عشرات آلاف المدونين السعوديين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقدا بدا أصحابها في صدمة من الرحيل المبكر للشاب السعودي.

وحضرت اللحظات الأخيرة للراحل بالصوت والصورة في تدوينات كثير من السعوديين، إذ بدا فيها في قمة الفرح والسعادة قبيل وفاته بساعات قليلة وقد تكون بلحظات، إذ لا تزال تفاصيل وفاته بحادث سير غير معروفة بدقة.

لكن ظهور الشاب في سيارة قديمة، قال إنها بلا فرامل وبلا حزام أمان، شكل عنواناً عند كثيرين لكون السيارة تعرضت لحادث وتسببت بوفاة بن رافعة بسبب عيوبها تلك، فيما اعتبر آخرون كثر أيضاً ممن آلمهم رحيل الشاب المبتسم نظراته الأخيرة التي بدا فيها خائفاً من السيارة مؤشراً على توقعه لقرب وفاته.

وفي موقع “تويتر” الذي يشكل المنصة الافتراضية التي تجمع أكبر عدد من السعوديين، يتصدر نعي بن رافعة والترحم عليه وتقديم التعزية لأهله ومحبيه، الموضوع الرئيسي للمغردين في الموقع.

وحضر رجال دين وكتاب وإعلاميين وفنانين ومشاهير سعوديين بتغريداتهم في الوسم “#محمد_بن_رافعه” الذي تصدر قائمة الترند في موقع “تويتر” بعد وقت قصير جداً من انتشار نبأ وفاة بن رافعة.

#محمد_بن_رافعه

يا الله قبل ساعات كان موجود بيننا هنا !

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

وثبّته عند السؤال واجعل قبره

روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/a9nzmSAD04 — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) October 7, 2018

#محمد_بن_رافعه

سبحان الله..

اخر شي كتبو محمد ف القروب(أمس) …وربي ماراح انسى روحك وضحكتك الحلوه …الله يرحمك يارب … كنا نفكر كيف نسوي العرض وهوا مسافر ..وذحين نفكر كيف الحياه بلا محمد???? pic.twitter.com/Ygk9UeinVo — عبدالرحمن الشيخي ๏̯๏ (@da7mon2011) October 7, 2018

سنابته اليوم تخليك توقف وتنصدم ان واحد بعز شبابه ببداية اليوم يصور مثلنا ومافيه الا العافيه وبنهاية اليوم نترحم عليه.. ممكن كلنا بيوم نكون مثله،

يالله انك تجعل #محمد_بن_رافعه من اهل الجنه وتصبّر اهله، اذا حنا البعيدين ضاقت صدورنا وانصدمنا كيف بالقريبين 🙁 pic.twitter.com/BlfQwFZMHj — الدحمي ، ???????? (@An_141a) October 7, 2018

#محمد_بن_رافعة الإنسان لا يعرف متى اجله آخر سناب له على وجه الأرض .. يارب ارحمه واغفر له وارحمنا ???????????????? pic.twitter.com/C2k3ghP6yF — m (@x1F333) October 7, 2018

ومحمد بن رافعة شاب من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الجدد، وعرف بأسلوبه الكوميدي في التقديم، ما جعل منه “ستاند أب كوميديان” يقدم عروضه في مسارح عامة أمام الجمهور، ويعرف نفسه على أنه كاتب وملحن وممثل.