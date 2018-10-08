وفاة مفاجئة توقعها صاحبها.. رحيل محمد بن رافعة يشكل صدمة في السعودية (صور وفيديو)‎

وفاة مفاجئة توقعها صاحبها.. رحيل محمد بن رافعة يشكل صدمة في السعودية (صور وفيديو)‎

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

هيمنت وفاة الكوميديان السعودي، محمد بن رافعة، على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يتواجد ملايين المدونين من أبناء المملكة الذين صدم كثير منهم نبأ وفاة الشاب المفاجئة والتي بدا أنه قد توقعها قبيل ساعات قليلة من وفاته.

فقد انهالت عبارات الترحم والاستغفار على الشاب الراحل من قبل عشرات آلاف المدونين السعوديين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقدا بدا أصحابها في صدمة من الرحيل المبكر للشاب السعودي.

وحضرت اللحظات الأخيرة للراحل بالصوت والصورة في تدوينات كثير من السعوديين، إذ بدا فيها في قمة الفرح والسعادة قبيل وفاته بساعات قليلة وقد تكون بلحظات، إذ لا تزال تفاصيل وفاته بحادث سير غير معروفة بدقة.

لكن ظهور الشاب في سيارة قديمة، قال إنها بلا فرامل وبلا حزام أمان، شكل عنواناً عند كثيرين لكون السيارة تعرضت لحادث وتسببت بوفاة بن رافعة بسبب عيوبها تلك، فيما اعتبر آخرون كثر أيضاً ممن آلمهم رحيل الشاب المبتسم نظراته الأخيرة التي بدا فيها خائفاً من السيارة مؤشراً على توقعه لقرب وفاته.

وفي موقع “تويتر” الذي يشكل المنصة الافتراضية التي تجمع أكبر عدد من السعوديين، يتصدر نعي بن رافعة والترحم عليه وتقديم التعزية لأهله ومحبيه، الموضوع الرئيسي للمغردين في الموقع.

وحضر رجال دين وكتاب وإعلاميين وفنانين ومشاهير سعوديين بتغريداتهم في الوسم “#محمد_بن_رافعه” الذي تصدر قائمة الترند في موقع “تويتر” بعد وقت قصير جداً من انتشار نبأ وفاة بن رافعة.

ومحمد بن رافعة شاب من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الجدد، وعرف بأسلوبه الكوميدي في التقديم، ما جعل منه “ستاند أب كوميديان” يقدم عروضه في مسارح عامة أمام الجمهور، ويعرف نفسه على أنه كاتب وملحن وممثل.

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