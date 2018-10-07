آخر ظهور للكوميدي السعودي محمد بن رافعة قبيل وفاته بساعات‎ (فيديو)

لقي الظهور الأخير بالفيديو، للكوميديان السعودي الشاب، محمد بن رافعة، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقي حتفه عقب تصويره ونشره في حسابه بموقع “سناب شات”.

كما ساهم محتوى الفيديو في جذب مشاهدين كثر بعد أن بدا فيه تفسير لوفاة الشاب المفاجئة بحادث سير.

ويظهر بن رافعة في الفيديو، على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل العام 1984 ومن نوع “لاندروفر ديفيندر”.

وبينما تسير السيارة، ويواصل بن رافعة تصوير مقاطع “سناب شات”، كتب تحت الفيديو: السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان.

وأعلنت وفاة بن رافعة بعد وقت قصير جدًا من ظهوره في السيارة القديمة، ما دفع كثيرين لربط وفاته بالسيارة القديمة التي كان يركبها.

وبدا أن الشاب واسع الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كان في رحلة بمنطقة القصيم، برفقة شبان آخرين، بينما تظهر عدة سيارات من موديلات قديمة جدًا.