وفاة الكوميدي السعودي محمد بن رافعة بحادث سير

تداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنباء عن وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة اليوم الأحد بحادث سير في مدينة حائل شمال المملكة.

وأعرب الناشطون عن صدمتهم من خبر وفاة محمد، الذي نشر قبل ساعات فقط منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل التي يتابعها الآلاف.

وأشار ناشطون إلى أن “خبر وفاة محمد بن رافعة نشره شقيقه عبدالخالق بن رافعة، إذ غرَّد قائلًا: محمد راح، ثم بعد ذلك غرًّد بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله”.

محمد راح — عبدالخالق بن رافعه (@LuGii90) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

إنا لله وانا اليه راجعون ..

الحمدلله الحمدلله الحمدلله — عبدالخالق بن رافعه (@LuGii90) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

ومحمد بن رافعة هو كاتب، وملحن، وممثل سعودي، وهو أيضًا “ستاند أب كوميديان”، وله الكثير من المتابعين عبر “السناب شات” ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الراحل.

وآخر صورة نشرها الراحل عبر حسابه على “إنستغرام” كانت قبل ساعات فقط، وتُظهر منطقة جبلية في حائل حيث أشار إلى تواجده هناك.