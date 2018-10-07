شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان بالزي العسكري في حرب مع اليمن الجنوبي

نشر حساب “دارة الملك عبدالعزيز” المتخصص في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرتديًا الزي العسكري.

وقال الحساب، السعودي، معلقًا على الصورة النادرة إنها: “صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال تطوّعه في حرب الوديعة”.

#صورة_تاريخية || لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – خلال تطوعه في حرب الوديعة.

ديرة الإسلام حامينه إنّا

قاصرين دونها كل شارب#دارة_الملك_عبدالعزيز#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ pic.twitter.com/TJhLJ6hVgN — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 6, 2018

وحرب الوديعة هي حرب حدودية نشبت بين المملكة العربية السعودية، في عهد الملك فيصل، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، التي دخلت لاحقًا في وحدة مع الشمال.

واندلعت الاشتبكات بين الطرفين في الـ 27 من نوفمبر 1969، بعد قيام اليمن الجنوبي بمهاجمة “مركز الوديعة الحدودي”، انتهت الحرب بإعادة القوات السعودية سيطرتها على المركز في الـ 6 من ديسمبر 1969.