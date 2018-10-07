السعودية.. الإعدام لقاتل والدته المسنّة

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأحد، حكم الإعدام تعزيزًا بحق سعودي أقدم على قتل والدته بالعاصمة الرياض، في جريمة بشعة تصدرت وسائل الإعلام المحلية قبل أكثر من سنتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن الحكم نُفذ بحق الجاني بعد أن صدر صك شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بثبوت ما نسب إليه وبشاعة الجريمة وشناعتها، وأيدت الحكم كل من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وكان الجاني ويدعى عبد الله بن علي بن محمد عتيق (في العقد الرابع من العمر) بإطلاق النار على والدته المسنّة بحي بدر غرب العاصمة الرياض، ما نتج عنه وفاتها على الفور.

وكشفت وسائل إعلام محلية حينها أن القاتل ذا الأربعين عامًا لديه سجل سوابق لدى الجهات الأمنية منها قضية عقوق رفعتها والدته ضده قبل أن تتنازل عنها، في موقف إنساني يظهر شفقة الأم المغدروة.

وظهر أيضًا وفقًا لوسائل إعلام محلية أن القاتل متعاطٍ للمخدرات، وألقي القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.