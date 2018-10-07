وفد أمني سعودي يصل اسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي

كشف مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد أن “وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

ونفى المصدر ذاته تقريرا لرويترز نقل عن مصادر تركية قولها إنها تعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية.

وشجب المصدر في بيان “هذه الاتهامات العارية من الصحة”.

وشكك المصدر “أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع”.

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