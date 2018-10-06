تعرف على السيارة التي يريدها محمد بن سلمان ولم يقدها بعد (فيديو)

كشف الأمير محمد بن سلمان أنه ربما يطلب الحصول على سيارة تيسلا، مؤكدًا أنه لم يقد هذه السيارة من قبل.

جاء ذلك في حوار للأمير مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، وجاء فيه:

بلومبيرغ: بخصوص موضوع آخر، نحن مهتمون جدًا بمعرفة ما إذا كنت قد سبق لك قيادة سيارة تيسلا.

في الحقيقة، نحن، صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص في سوق الأسهم. وبدت شركة تيسلا كفرصة جيدة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، وقمنا بشراء القليل من الحصص. ونحن نمتلك تقريبًا 5 % من أسهم الشركة.

بلومبيرغ: لكن هل قمت بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا؟

محمد بن سلمان: التيسلا، لم أقم بذلك أبدًا. لقد رأيت سيارات تيسلا مرات كثيرة، لقد ركبت في إحدى سيارات تيسلا مع ملك الأردن الملك عبدالله، كان يقودها في الغالب في لوس أنجلوس لكني لم أقم بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا، لكن يُقال إنها ممتازة جدًا.

بلومبيرغ: ألم تطلب منه قيادة السيارة؟

محمد بن سلمان: لم تخطر الفكرة في بالي، لكن السيارة انسيابية، حيث إنها لا تُصدر أصواتًا مزعجة. وأنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل.

بلومبيرغ: هل تُخطط لأن تطلب سيارة تيسلا خاصة بك؟

محمد بن سلمان: ربما ليس اليوم، ربما غدًا.

سيارة تيسلا

وتعتبر تيسلا السيارة الكهربائية الأكثر شهرة بالعالم، ويمكن قيادتها نحو 600 كيلومتر بشحنها مرة واحدة.

وافتتحت الشركة مقرًا لها في دبي؛ لاستهداف الشرق الأوسط، وقاد ولي عهد دبي أول سيارة “تيسلا” في شوارع الإمارة.

وتبدأ أسعار تيسلا من 275 ألف درهم إماراتي (74 ألفًا و884 دولارًا).