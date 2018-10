تعرف على السيارة التي يريدها محمد بن سلمان ولم يقدها بعد (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews تعرف على السيارة التي يريدها محمد بن سلمان ولم يقدها بعد . . كشف الأمير محمد بن سلمان أنه ربما يطلب الحصول على سيارة تيسلا محمد بن سلمان كشف أنه لم يقد من قبل هذه السيارة وركبها مرة واحدة مع ملك الأردن الذي كان يقودها في لوس أنجلوس .