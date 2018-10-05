ولي العهد السعودي يكشف عن موعد دخول السيارة الكهربائية لشوارع البلاد‎

فاجأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مواطنيه، الجمعة، عندما كشف عن موعد قريب لدخول السيارات الكهربائية إلى البلاد التي تعد سوقاً نشطة على الدوام لمبيعات السيارات الكلاسيكية التي تعمل بوقود البنزين أو الديزل.

وقال الأمير الشاب في لقاء مع وكالة “بلومبيرغ” إن السعودية سيكون لديها صالات عرض لسيارات تيسلا التي تعمل بالطاقة الكهربائية بعد عامٍ أو عامين.

وأوضح بن سلمان أن بلاده سمحت “بالملكية الكاملة للاستثمارات الأجنبية في السعودية، لذلك بإمكان (تيسلا) أن تفتح صالات العرض الخاص بها وامتلاكها بنسبة 100%.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد، حصة تبلغ نحو 5% من أسهم شركة “تيسلا” الشهيرة في عالم السيارات الكهربائية التي تدور توقعات الخبراء بكونها سيارة المستقبل القريب البديلة لسيارات الوقود الكلاسيكي.

وأوضح بن سلمان أنه سبق وركب سيارة “تيسلا” مع ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ممتدحاً إياها بالقول “لم أقم بقيادة سيارة من إنتاج شركة (تيسلا)، لكن يُقال إنها ممتازة جدًا، السيارة انسيابية، ولا تُصدر أصواتاً مزعجة. وأنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل”.

وأشار ولي العهد إلى إمكانية أن يقتني هو سيارة كهربائية من الآن، وأجاب على سؤال أحد صحفيي “بلومبيرغ” الذين التقوه، وقال فيه هل تُخطط لأن تطلب سيارة (تيسلا) خاصة بك؟”، ليجيبه بن سلمان ” ربما ليس اليوم، ربما غدًا”.

وتعد السوق السعودية، جاذبة لكبريات شركات سيارات الوقود الكلاسيكي، إذ يعشق السعوديون السيارات بمختلف أنواعها، فيما سيشكل التوجه الجديد نحو السيارات الكهربائية تغييراً جذرياً في شوارع المملكة.